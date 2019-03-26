Захарова вышла из себя из-за наглого вранья
Марию Захарову возмутили рассуждения журналиста Фарида Закарии, которого некоторые называют лучшим в США международником. Официальный представитель МИДа разместила видео с записью программы, где Закария заявляет об "очевидных фактах", указывающих на "сговор Трампа с русскими".
Это видео, по словам Марии Захаровой, наглядно демонстрирует, как работает американская пропаганда и производится фейк-контент. Хотя теперь, после публикации доклада спецпрокурора Мюллера о непричастности Дональда Трампа к связям с русскими, этим людям следовало бы извиниться.
Напомним, что Минюст США опубликовал основные выводы доклада Мюллера по итогам "российского расследования". В документе указано, что Кремль вмешивался в американские выборы 2016 года – якобы сделали это хакеры. В то же время с Дональда Трампа обвинения сняты: утверждается, что американский президент в сговоре с Москвой не состоял.
В Кремле отметили, что доклад Мюллера, который активно обсуждают в США, не содержит ничего нового. Документ, конечно, реабилитирует Трампа, но в целом действия комиссии Мюллера напоминают поиски несуществующей черной кошки в темной комнате.
Марию Захарову рассуждения американских журналистов возмущают. "На мой взгляд, ему и ему подобным после публикации выводов спецпрокурора Мюллера надо сначала извиниться за все, что они наговорили за эти годы. И не столько перед Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими – за бесконечное обливание грязью, перед американцами – за тупую одноколейную пропаганду", – написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.
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