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Политика

Мария Захарова отвесила оплеуху шантажисту Трампу

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД России высказалась на своей странице в Facebook в адрес президента США Дональда Трампа. Мария Захарова назвала шантажом его призыв к военным Венесуэлы.
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Представитель внешнеполитического ведомства с сарказмом написала об этом в соцсети. "Шантаж как способ возвращения "демократии" венесуэльскому народу", – цитирует пост Марии Захаровой RT. Таким дипломатическим способом она отвесила смачную оплеуху США.

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 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

Ранее Дональд Трамп пригрозил поддерживающим президента страны Николаса Мадуро военным серьезными потерями. Он выступил в Международном университете штата Флорида в Майами.

Американский лидер заявил, что, если они не примут предложение об амнистии от лидера оппозиции Хуана Гуаидо, то "потеряют все". Он провозгласил себя исполняющим обязанности президента, передает РИА ФАН.

США и еще несколько стран заявили о признании Хуана Гуаидо. Другие страны, включая Россию, Китай и Турцию, поддерживают законно избранного президента Мадуро, который назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота. Также он заявил, что речь главы Белого дома похожа на нацистскую.

В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас написал в Twitter, что Соединенные Штаты и их президент Дональд Трамп несут ответственность за любое нарушение мира в Венесуэле. Такая позиция озвучена в его официальном заявлении, ставшим ответом на речь президента США.

Автор: Валерия Нарская19 февраля 2019, 11:53
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