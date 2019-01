Оговорка по Фрейду: Захарова прищучила помощника Трампа

Твит Болтона рассмешил официального представителя МИД России Марию Захарову. Она обратила внимание на двусмысленную опечатку. Помощник Дональда Трампа назвал самозванца-президента Венесуэлы Гуайдо (Guaidó) Гиядо (Guiado).

"И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "guiado" переводится с испанского как "управляемый", – пошутила Захарова. В своем твите Болтон пригрозил всем, кто допустит насилие и запугивание в отношении демократического лидера Венесуэлы, серьезными неприятностями.

В Венесуэле 21 января начались массовые акции протеста противников президента Николаса Мадуро. На этом фоне 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Буквально через час в этой должности его признал президент США Дональд Трамп. Глава Франции Эммануэль Макрон и несколько европейских лидеров объявили законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум – в случае, если он до 3 февраля не назначит внеочередные выборы в стране, Европа признает в качестве президента Хуано Гуайдо.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2