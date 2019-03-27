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Осмелевший Порошенко бросил дерзкий вызов Путину

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Дни.ру
Президент Украины Петр Порошенко назвал своего главного соперника на предстоящих президентских выборах. Оказалось, что это вовсе не актер Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке. 
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Главным оппонентом на выборах президента Украины Петр Порошенко назвал главу российского государства Владимира Путина. "Я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся это делать, – заявил лидер Незалежной.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

В эфире телеканала ICTV он прямо назвал своим соперником Путина, а союзником – украинский народ. Все, что ослабляет Незалежную, делает Кремль сильнее, поделился сомнительными выводами Порошенко. Тот случай, когда лучше жевать, чем говорить.

Впрочем, президенту Украины не привыкать озвучивать откровенно бредовые заявления. Вероятно, сказывается увлечение спиртным – в алкогольном угаре еще и не такое скажешь.

На днях украинский лидер обвинил Россию в низких темпах строительства Киевского метрополитена. По мнению Порошенко, все из-за анонимных звонков, с помощью которых пытались парализовать транспорт. За этим, уверен лидер Незалежной, стоит Кремль.

Не стесняется Порошенко и грозить российскому лидеру. В ходе недавнего заседания Совета нацбезопасности он сообщил о создании мощных ракетных комплексов, способных поразить цели на территории соседней страны.

Заявления Порошенко становятся более жесткими по мере приближения президентских выборов. Глава государства занимает второе место в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать около 17% тех, кто придет на выборы. 

Автор: Иван Поляков27 марта 2019, 10:18
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