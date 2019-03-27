Осмелевший Порошенко бросил дерзкий вызов Путину
Главным оппонентом на выборах президента Украины Петр Порошенко назвал главу российского государства Владимира Путина. "Я не
стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся это делать, – заявил лидер
Незалежной.
В эфире телеканала ICTV он прямо назвал своим соперником Путина, а союзником – украинский народ. Все, что ослабляет Незалежную, делает Кремль сильнее, поделился сомнительными выводами Порошенко. Тот случай, когда лучше жевать, чем говорить.
Впрочем, президенту Украины не привыкать озвучивать откровенно бредовые заявления. Вероятно, сказывается увлечение спиртным – в алкогольном угаре еще и не такое скажешь.
На днях украинский лидер обвинил Россию в низких темпах строительства Киевского метрополитена. По мнению Порошенко, все из-за анонимных звонков, с помощью которых пытались парализовать транспорт. За этим, уверен лидер Незалежной, стоит Кремль.
Порошенко сильно завышает свой вес, утверждая, будто Путин - его главный соперник на выборах. Его гл. соперник - актёр Зеленский, а гл.противник - те 75-80 % украинцев, которые его на дух не выносят и мечтают избавиться от него. Порошенко не с Путиным сражается - со свои народом.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 марта 2019 г.
Не стесняется Порошенко и грозить российскому лидеру. В ходе недавнего заседания Совета нацбезопасности он сообщил о создании мощных ракетных комплексов, способных поразить цели на территории соседней страны.
Заявления Порошенко становятся более жесткими по мере приближения президентских выборов. Глава государства занимает второе место в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать около 17% тех, кто придет на выборы.
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