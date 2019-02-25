Президент Украины Петр Порошенко отметился очередным сомнительным заявлением. На этот раз лидер Незалежной рассказал о планах Кремля по расчленению Украины. По словам Порошенко, Киеву удалось предотвратить раскол страны по Днепру.



Целью президента России Владимира Путина был не только Крым и Донбасс, громогласно объявил Порошенко. С этой целью в Незалежной была развернута информационная кампания о необходимости федерализации страны, то есть предоставления ее регионам большей самостоятельности, уверен президент Украины.



Если бы "план Кремля" сработал, то Путин, считает Порошенко, получил бы большое влияние на происходящее в стране. Лидер Незалежной посоветовал главе российского государства почитать книги об украинских националистах.

"Там ответы на все наши успехи сейчас, пусть усвоит", – передают слова Порошенко украинские СМИ.

Подробнее лидер Незалежной остановился на "планах Кремля". Они, по мнению Порошенко, были воистину наполеоновские. Для начала Москва якобы всеми силами старалась уговорить Западную Украину, а потом, поняв, что это невозможно, решила разделить страну по Днепру.

"Мы похоронили проект растерзания Украины, мы похоронили проект многовекторности, которым нас кормили долгие 23 года", - торжественно объявил Порошенко, у которого, как известно, серьезные проблемы с алкоголем.

Порошенко назвал Украину агрессором в своем обращение. Всё правильно сказал, наверное, впервые за долгое время сказал правду. Конечно потом он извинился за свои слова, но мы то понимаем, что у Пети на душе тяжкий груз и он не может вечно это хранить в себе. Не бойся, скажи правду — Путин говорит (@CzarSays) 24 февраля 2019 г.

А пока украинский лидер разбрасывается пафосными заявлениями, дома против него уже готовятся возбудить уголовное дело о подкупе избирателей. На днях глава МВД страны Арсен Аваков заявил о попытках предвыборного штаба Порошенко сфальсифицировать результаты голосования.

Министр сообщил, что сторонники президента ведут скупку голосов граждан при помощи так называемых сеток сторонников в регионах. На эти цели из государственного бюджета выделено полтора миллиарда гривен.

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 человека. Петр Порошенко в предвыборной гонке проигрывает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.