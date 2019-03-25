Удар по Порошенко: объявлено о выдаче российских паспортов на Украине

Выдача российских паспортов жителям непризнанных республик Донбасса способна остановить войну на юго-востоке Украины. Такое мнение высказал украинский экономист Александр Охрименко.

Единственный способ остановить войну в Донбассе – это признание Россией двух республик и выдача их жителям российских паспортов. "Россия признает ДНР и ЛНР, включает их в Евразийский экономический союз, раздаёт российские паспорта, устанавливает деловые экономические отношения, и тогда, действительно, войны не будет", – заявил Охрименко в эфире телеканала "Россия 1".

Другой сценарий развития событий на Украине озвучил старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков. Он предложил возвращать украинские территории в Россию по частям, начиная с регионов, население которых больше всего этого ждет.

Эксперт привел в качестве примера вернувшийся окончательно Крым и наполовину российский Донбасс. "Кто ощущает себя русскими, для кого Россия – матушка, а Украина – мачеха, те должны стать частью России", – сказал Марчуков.

Между тем идея выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР обсуждается уже давно. На минувшей неделе появились сообщения, что этот процесс вот-вот начнется. Первыми получат паспорта представители госструктур, силовики и пенсионеры, а потом все остальные граждане.





"На территорию Донбасса уже завезли порядка полумиллиона бланков. Выдача документов будет происходить в рамках проекта упрощенной системы получения гражданства для соотечественников", – сообщил военный корреспондент телеканала "Россия 1" Семен Пегов, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Напомним, что в 2018 году Владимиром Путиным был подписан закон, позволяющий выдавать российские паспорта соотечественникам, которые проживают в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.