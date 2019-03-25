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Политика

"Кровь впиталась в стены": агент СБУ рассказал о тайных тюрьмах Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
С одобрения Петра Порошенко спецслужбы Украины в своих тайных тюрьмах замучили и убили сотни людей. Это не "российская пропаганда", а данные сотрудника СБУ. Василий Прозоров более пяти лет работал на российские спецслужбы.
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Петр Порошенко с самого начала не планировал разрешать конфликт на юго-востоке Украины мирным путем. Киев изначально предполагал большое количество жертв среди населения Донбасса. Позже их просто собирались объявить "пособниками террористов".

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Об этом рассказал на пресс-конференции в Москве бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Со времени Майдана в 2014 году он оказывал содействие спецслужбам России.

"По моему глубокому убеждению, в феврале 2014 года власть в стране захватила кучка негодяев, которая, для того чтобы удержаться у власти, не жалеет своих граждан, фактически развязала гражданскую войну в стране, создала карательные батальоны, возобновила практику концлагерей", – заявил Прозоров.

По словам экс-сотрудника СБУ, раскрывшего тайны Петра Порошенко, в районе проведения АТО есть украинские тайные тюрьмы. Одна из них расположена на мариупольском аэродроме. Там кровь впиталась в бетон, стены исцарапаны ногтями задержанных, рассказал Прозоров. Свои тайные тюрьмы есть и у подразделения "Азов". Это не "российская пропаганда", там на самом деле убивали людей, подчеркнул сотрудник спецслужб.

Кроме тайных тюрем Петра Порошенко, по данным Прозорова, на базах так называемых украинских добровольческих батальонов пропадают десятки, а возможно, и сотни людей. Пленников пытают, затем закапывают тела в ближайшей лесополосе. Точное число погибших подсчитать не представляется возможным. Обо всем этом прекрасно известно в администрации Порошенко.

Петр Порошенко и в целом нынешняя власть в Киеве проводит геноцид своего народа. Они уничтожают одних артиллерией и авиацией в Донбассе, а других – неподъемными тарифами и убийственной медициной. "Эта власть - не моя", – заявил Прозоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Он намерен бороться с режимом Петра Порошенко любыми доступными ему способами.

Автор: Андрей Евлампиев25 марта 2019, 13:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

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