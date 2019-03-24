Меркель вонзила нож в спину доверчивого Порошенко
Ситуация в Германии и действия Ангелы Меркель встревожили автора антироссийских и антипутинских книг, немецкого журналиста Бориса Райтшустера. Он удивлен, почему в немецких СМИ сегодня так мало критики России и ее президента. Более того, снятый Райтшустером фильм о "российской пропаганде" нигде не хотят принимать.
По словам критикующего Ангелу Меркель Райтшустера, представители немецких СМИ соглашаются, что "Путин что-то не так делает с Украиной" – но при этом оговариваются, что "Киев тоже виноват". "Некоторых журналистов отстраняют от этой темы, аргументируя, что слишком проукраинские. Мои материалы о российско-украинском конфликте боятся публиковать", – приводит слова Райтшустера "Политнавигатор".
У журналиста складывается ощущение, что немецкие политики и предприниматели больше симпатизируют российскому бизнесу и Путину, чем Украине – хотя публично говорят обратное. Они даже пошли на риск американских санкций против немецких фирм, которые строят "Северный поток-2".
Ангела Меркель журналиста-русофоба просто поражает. "Она продвигает газопровод “Северный поток". Если в 2014 году ее главными намерениями было спасти Украину, то почему сейчас втыкает ей нож в спину? Немецкие журналисты превращаются в прихвостней Меркель – очень мало критики", – заявил Райтшустер. По его словам, Ангела Меркель и другие политики "поддерживают диктаторский режим".
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