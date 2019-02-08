Напуганный Порошенко приготовил 2 миллиарда на подкуп избирателей
Подготовкой всей системы по закупке голосов избирателей ведут первый замглавы администрации президента Виталий Ковальчук и депутат Верховной рады Сергей Березенко. Петр Порошенко уже дал указание выделить им 2 миллиарда гривен (около 74 миллионов долларов).
"Порошенко своих денег не даст. Это будут наши с вами деньги, чтобы купить снова людей и дальше сидеть у "корыта", – заявил в эфире программы "Право на власть" кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко.
Ранее стало известно, что с подобным заявлением выступила и другая участница президентской гонки – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Национальная полиция Украины уже открыла уголовное дело по факту возможного подкупа избирателей Петром Порошенко и его командой, напоминает РИА Новости.
Выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. В списке кандидатов значатся более 30 человек. Петр Порошенко объявил о выдвижении на прошлой неделе и пообещал продолжить курс на вступление в Евросоюз и НАТО.
Тем временем в Сети набирает популярность ролик с очередным "подвигом" Порошенко. Лидера Незалежной хотели спросить о подкупе избирателей, но он поспешил убраться восвояси. Журналисты пытались прорваться к Петру Порошенко, однако охрана президента подойти к нему не позволила.
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