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Политика

Напуганный Порошенко приготовил 2 миллиарда на подкуп избирателей

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петра Порошенко обвинили в подготовке к подкупу украинских избирателей. По данным соперника действующего президента на предстоящих выборах, лидер Незалежной направит на покупку голосов 2 миллиарда гривен.
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Подготовкой всей системы по закупке голосов избирателей ведут первый замглавы администрации президента Виталий Ковальчук и депутат Верховной рады Сергей Березенко. Петр Порошенко уже дал указание выделить им 2 миллиарда гривен (около 74 миллионов долларов).

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"Порошенко своих денег не даст. Это будут наши с вами деньги, чтобы купить снова людей и дальше сидеть у "корыта", – заявил в эфире программы "Право на власть" кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко.

Ранее стало известно, что с подобным заявлением выступила и другая участница президентской гонки – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.  Национальная полиция Украины уже открыла уголовное дело по факту возможного подкупа избирателей Петром Порошенко и его командой, напоминает РИА Новости.

Выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. В списке кандидатов значатся более 30 человек. Петр Порошенко объявил о выдвижении на прошлой неделе и пообещал продолжить курс на вступление в Евросоюз и НАТО.   

Тем временем в Сети набирает популярность ролик с очередным "подвигом" Порошенко. Лидера Незалежной хотели спросить о подкупе избирателей, но он поспешил убраться восвояси.  Журналисты пытались прорваться к Петру Порошенко, однако охрана президента подойти к нему не позволила. 

Автор: Андрей Евлампиев8 февраля 2019, 19:55
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