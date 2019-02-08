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Политика

Трусливый Порошенко сбежал от разъяренного народа

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко старается избегать неудобных вопросов. А тех, кто смеет их задавать, называет провокаторами. Ролик с очередным "подвигом" Петра Алексеевича набирает популярность в Сети. Лидера Незалежной хотели спросить про подкуп избирателей, но президент поспешил убраться восвояси.  
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Видео в своем блоге политолог Александр Дубинский. На записи журналисты пытаются прорваться к Петру Порошенко и спросить его о подкупе избирателей.  

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Однако охрана главы государства подойти к нему не дает. Порошенко садится в стоящий у входа в одну из киевских гостиниц автомобиль и уезжает, а журналистов держат в здании и не выпускают. Только после этого журналистов выпустили на улицу.  

В подкупе избирателей Порошенко обвинила другой кандидат в президенты - бывший премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она потребовала от главы МВД Арсена Авакова начать расследование. Сторонники президента молчать не стали и сами обвинили "оранжевую принцессу" в незаконных манипуляциях с голосами избирателей.  


Аваков чью-то сторону предпочел пока не занимать. Он заявил, что в его ведомстве ожидают нарушения на выборах – покупку голосов, вмешательство в электронную систему "Выборы". По его словам, правоохранителям поступило более 800 обращений, по 19 возбуждены уголовные дела.  

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. В списке кандидатов более 30 человек. Петр Порошенко объявил о выдвижении на прошлой неделе. Он пообещал продолжить курс на выступление в Евросоюз и НАТО.  

Пока электоральный расклад для действующего президента неоднозначен. Одни социологи ставят Порошенко на второе место в предвыборной гонке с рейтингом 17,1%, другие утверждают, что лидера Незалежной поддерживают менее 10% желающих пойти на выборы.


Автор: Иван Поляков8 февраля 2019, 12:45
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