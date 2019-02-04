Повторит судьбу Скрипалей: Елизавете II грозит опасность

Правительство Терезы Мэй всерьез задумалось об эвакуации из Лондона Елизаветы II. Королеве может угрожать опасность в случае, если Британия покинет Евросоюз без сделки.

Королеву могут вывезти в безопасное место и спрятать на время. Опыт проведения подобных операций Лондон уже имеет – до сих пор никто не знает, где находятся отравленные около года назад Скрипали.

План эвакуации английской королевы существует еще со времен Второй Мировой войны, но ни разу не приводился в действие. Сейчас в стране нарастает напряженность в связи с возможным брекзитом без сделки.

Газета The Sunday Times пишет о серьезных опасениях правительства по этому поводу. Не исключено, что сохраняющая нейтралитет королева станет мишенью народного гнева. В этом случае Елизавета II и члены королевской семьи могут быть эвакуированы.

Раньше план экстренной эвакуации назывался "Операция Кандид" и заключался в том, чтобы в случае угрозы вывезти королеву в море на яхте "Британия". После того как в 1997 году судно было выведено из эксплуатации, план предусматривал эвакуацию на круизном лайнере Hebridean Princess, который должен был доставить королеву в район Шотландских островов.

Как на самом деле будут действовать спецслужбы, если возникнет необходимость спасения Елизаветы II, журналисты не знают. План держится в строжайшем секрете. Правда, его наличие не означает, что королева согласится покинуть Лондон. В годы Второй мировой войны монаршая семья осталась в столице, несмотря на настоятельные рекомендации выехать в безопасное место.