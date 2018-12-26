Королева подняла на смех Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Британская королева продемонстрировала чувство юмора во время выступления с рождественской речью в Букингемском дворце. Елизавета II высмеяла Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед журналистами.

Королева призналась, что стала сильно уставать от частых новостей и событий в жизни своей семьи. Она вспомнила церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл в мае, принцессы Евгении и Джека Бруксбанка – в октябре. В этом году родился третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также второй малыш Зары и Майка Тиндолла. Кроме того, герцог и герцогиня Сассекская недавно объявили о том, что ожидают первенца, а старший сын Елизаветы недавно отпраздновал 70-летие.

"Для моей семьи это был хлопотливый год с двумя свадьбами, двумя детьми и новостью о скорейшем появлении еще одного. Это совсем не дает покоя бабушке. В этом году у нас было еще много знаменательных событий, в том числе и юбилей принца Уэльского", – начала она.

Елизавета II рассказала, как важно для нее иметь близких людей рядом. "Я видела и пережила многое, но вера, семья и дружба всегда были для меня постоянными ценностями, а также источником покоя и утешения", – поделилась она. "В рождественские праздники мы особенно часто вспоминаем тех, кого сегодня с нами нет. Но, конечно, мы бы не скорбели, если бы по-настоящему не любили их", – добавила королева.

Чтобы подчеркнуть, как ей важна семья, она села рядом с портретами своих близких. На одном из них была запечатлена вместе с супругом Филиппом и сыном Чарльзом. На заднем фоне находились фотографии со свадеб принца Гарри и Меган Маркл, принцессы Евгении и Джека Бруксбанка, а рядом с ними стояла рождественская открытка герцога и герцогини Кембриджских.