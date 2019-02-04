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Трамп толкает мир к третьей мировой

Фото: flickr.com/_Gaspard_
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о риске применения ядерного оружия. Причиной стали действия Дональда Трампа, разорвавшего основополагающий договор, гарантировавший безопасность в мире.
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Разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) повысит риск начала ядерного конфликта, заявил Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями университета в Бишкеке. Глава российской дипломатии полагает, что в мире наступила новая эпоха, когда США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями. Это серьезно повышает риски начала ядерного конфликта.

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Но у России есть чем ответить на действия Дональда Трампа. Москва будет купировать возникающие угрозы военно-техническими средствами. Лавров еще раз напомнил, что Кремль готов к диалогу, и выразил надежду, что Вашингтон дозреет до понимания своей ответственности за создаваемые им проблемы.

"Тогда милости просим, двери открыты. Будем разговаривать на равных, на основе учета законных интересов друг друга, а не выдуманных", – приводит слова министра РБК.

Напомним, что поводом для выхода США из ДРСМД стала российская крылатая ракета ​9М729. Дональд Трамп потребовал приостановить ее разработку, обвинив Москву в нарушении договора, подписанного в 1987 году. Минобороны России предоставило факты нарушения условий документа Штатами и заявило, что американская сторона делает это с 1999 года.

Выход из договора развязывает России руки и позволяет вернуться к разработке и производству ракет земного базирования, которые смогут в перспективе поражать всю территорию Европы. На вооружении нашей страны уже есть подобное оружие, базирующееся на кораблях и самолетах.

Автор: Александр Комаров4 февраля 2019, 13:31
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