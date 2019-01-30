Трамп готовит жестокое убийство
"Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность", – сказал Мадуро в интервью РИА Новости.
Президент добавил, что его судьба – в руках Бога и, кроме того, его защищают народ Венесуэлы и служба разведки. Говоря о сотрудничестве с Россией, Мадуро сказал, что попросил Владимира Путина о сохранении постоянных контактов. При этом глава Венесуэлы отказался подтвердить или опровергнуть слухи о том, что в Каракас прибыла группа российских спецподразделений. "Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего", – сказал Николас Мадуро.
Президент напомнил, что является законно избранным главой государства, за которого проголосовало на выборах 68% избирателей. "Я победил легитимно, мы провели выборы с помощью прозрачной электронной системы, с международным наблюдением. Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа", – отметил он.
В Венесуэле 21 января начались массовые акции протеста противников президента Николаса Мадуро. На их фоне 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Буквально через час в этой должности его признал президент США Дональд Трамп.
Глава Франции Эммануэль Макрон и несколько его европейских коллег объявили законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум: если он до 3 февраля не назначит внеочередные выборы, Европа признает в качестве лидера страны Хуана Гуайдо.
Действующего президента поддержали Россия, Китай, Турция и несколько государств Латинской Америки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все возможное для поддержки законных властей Венесуэлы.
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