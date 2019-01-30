Трамп готовит жестокое убийство

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Среда 30 января
Лента новостей
14:35
Полезные утренние привычки счастливого человека
14:29
Матвиенко жестко осадила беглеца Арашукова
14:18
Московский кредитный банк запускает виртуальный пулинг
13:59
Под Москвой у пенсионерки нашли сверток с наркотиками
13:41
Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир
13:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 января 2018 года
13:12
Россияне в панике из-за массовых звонков мошенников от лица Сбербанка
12:18
Под Астраханью сообщили о минировании школ
12:17
Невероятную историю любви расскажут со сцены Кремля
12:09
Happy Market собирает ценителей уникальных товаров
12:04
Побивший Хабиба Нурмагомедова чемпион мира умер после похода в сауну
11:34
Сестра плюнула в престарелую Быстрицкую из-за роскошного наследства
11:25
"Жри быстрее": в Смоленске учительница заставляла ребенка есть котлету
11:17
Валуев помог инвалиду детства с поступлением в колледж
10:58
Российская телеведущая возбудила народ роскошными формами
10:52
Голая Брежнева расслабилась на Мальдивах после слов Меладзе о расставании
10:32
Под Москвой на железнодорожных путях погиб мужчина
10:17
Известная певица показала пятую точку
10:10
Под Читой загорелся полигон
09:57
Фото натянутой Кудрявцевой вызвало фурор
09:55
Умер знаменитый обладатель "Грэмми"
09:39
Призрак Аршавина терроризирует россиян
09:32
В Шереметьево самолет столкнулся с трапом
09:28
"Теперь уже можно сказать": Асмус показала себя с Янковским
08:53
Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды
08:39
Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож
08:12
Украинцы впали в истерику из-за "гимна" Крымского моста
06:01
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
03:09
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева
01:06
Закатившую истерику звезду "Дома-2" предложили выгнать с проекта
00:06
Крик о помощи: муж унижает из-за размера груди
23:10
Кейт Миддлтон вышла раздетой на мороз
21:50
Ургант разбился в ДТП
21:40
В любовных разборках Собчак, Виторгана и Богомолова всплыла шикарная модель
21:24
Дочь выдала страшную тайну Пугачевой
21:18
"Жаль уродов": Гусеву и Романец из "Дома-2" поставили диагноз
21:16
Воспитатель в Набережных Челнах оставила ребенка на лютом морозе
21:03
"По девочкам?": приглядевшаяся к подругам Дакота познала "природный" секс
21:01
Почти 50 человек сгорели на пожарах в Башкирии
20:42
Глава района в Удмуртии наказан за игнорирование просьб граждан
20:13
В Свердловской области грабитель изрезал двух продавщиц ножом
20:03
В Тюмени провели уникальную операцию пациенту с инфарктом кишечника
19:50
Блюменкранц смешал с грязью семью звезды "Дома-2"
19:38
Большегруз снес легковушку на трассе под Омском
19:18
Стало известно о мощной хакерской атаке на госслужбы
19:16
Дочь Алсу восхитила талантом на шоу "Голос. Дети"
18:55
Россияне стали бояться газа
18:30
Располневшая Тодоренко еле шевелит ногами
18:19
"Спасите!": жалостное обращение Цымбалюк-Романовской довело до слез
18:03
"15 лет это длится": Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
17:44
"Как агрессивный бомж у ларька": Самбурской пообещали заткнуть рот
17:38
Минюст предложил не наказывать за "вынужденную коррупцию"
17:08
Алибасов врезал бездарной Бузовой
17:06
"Чмошник!": вопящая Волочкова сбежала из студии
17:04
В "ЕР" выступили против штрафов за отказ от счетчиков на газ
16:33
"Моя жизнь – сплошная боль": Чехова откровенно высказалась о своем здоровье
16:29
Допившийся до чертиков Порошенко возмутил странным заявлением
15:48
Кудрявцева оплакивает сорвавшуюся с высоты малолетнюю дочь
15:48
Отмена наказания за коррупцию добила Собчак
15:33
Как очистить организм с помощью экадаши
15:31
На конкурс общественно значимых проектов "ЕР" поступили тысячи заявок
15:29
Посланный на второй срок Порошенко вляпался в громкий скандал
15:28
Самолет экстренно сел в Сочи из-за нападения пассажира на стюардессу
15:04
Ягудин распек Загитову за грандиозный провал
14:59
Судзиловская выставила Лорак в неприглядном виде
14:57
Шепелев разоблачил требующую миллионы от известного певца самозванку
14:53
5 простых ритуалов по привлечению денег
14:42
Замглавы "Росгеологии": падение падишаха
14:41
Коварная ученица Пугачевой поставила подножку Киркорову
14:19
Жизнь тяжелобольного Порошенко повисла на волоске
14:15
Житель Подмосковья носил с собой боевые патроны
13:55
Лавров послал грозный сигнал вояке Трампу
13:53
Под Архангельском рабочего убили из-за прогула
13:53
Вдова Караченцова ищет богатого спонсора
13:42
Муцениеце бросилась к Прилучному после слухов о зверском избиении
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 января 2019 года
13:04
"Хрипела и визжала": Боярскую разлучили с мужем
13:03
Грязная матерщина и интимный секрет замглавы "Росгеологии" прогремели на всю страну
13:03
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого
12:53
"Великий провал": украинцы завопили от успеха "Газпрома"
12:34
Лучезарного Тимати в торжественном наряде поздравляют со свадьбой
12:22
14 пострадавших: школьник распылил газовый баллон прямо на уроке
12:19
"Вы за это поплатитесь!": в "Битве экстрасенсов" прокляли подлых разоблачителей
12:15
Высоцкая и Кончаловский расстались сразу после венчания
12:12
Тимошенко готовит публичную порку наглому Порошенко
11:57
Скрывшему операцию Кокорину потребовался врач в СИЗО
11:49
"Я жирная и уродливая": расплывшаяся Седокова взвыла от обиды
11:42
В Краснодарском крае мужчина убил отца и замуровал тело
11:31
Изменившаяся до неузнаваемости Началова загремела в клинику
11:22
После контакта с Джигурдой голая Волочкова бросилась в сугроб
11:12
Готовящегося к покорению "Евровидения" Лазарева крупно подставили
10:59
Облитый грязью Зеленский взорвался после унижения
10:52
Раскрыта причина дерзкой кражи картины Куинджи
10:36
В Петербурге загорелся цех по переработке мусора
10:25
Известная актриса оскандалилась на красной дорожке
10:24
Юлия Меньшова об изменениях в жизни: Время разъединяет людей
10:10
Порошенко идет на крайние меры ради победы на выборах
10:04
Умер двукратный чемпион СССР по гандболу
09:46
Под Москвой иномарку закинуло на отбойник
09:40
"Выглядел беспомощно": Кадыров оценил громкое поражение бойца Емельяненко
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родила от свекра: Зарубину обвинили в интимной связи с отцом Малинина
"40 миллионов не получит": юбилей обернулся для Пугачевой громким провалом
Вскрылись безмерные богатства молодой помощницы Петросяна
Взбешенные инвалиды и пенсионеры набросились на зажравшуюся Пугачеву
Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды
Готовящегося к покорению "Евровидения" Лазарева крупно подставили
Политика

Трамп готовит жестокое убийство

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп отдал приказ убить президента Венесуэлы. Об этом сам Николас Мадуро заявил в интервью российским журналистам.
прочитано 387 раз

"Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность", – сказал Мадуро в интервью РИА Новости.

ПО ТЕМЕ

Лавров послал грозный сигнал вояке Трампу

Трамп начал охоту на россиян по всему миру

Карибский кризис-2: Третья мировая начнется в Венесуэле

 Страсти вокруг президента Трампа

Сюжеты Страсти вокруг президента Трампа

Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Президент добавил, что его судьба – в руках Бога и, кроме того, его защищают народ Венесуэлы и служба разведки. Говоря о сотрудничестве с Россией, Мадуро сказал, что попросил Владимира Путина о сохранении постоянных контактов. При этом глава Венесуэлы отказался подтвердить или опровергнуть слухи о том, что в Каракас прибыла группа российских спецподразделений. "Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего", – сказал Николас Мадуро.

Президент напомнил, что является законно избранным главой государства, за которого проголосовало на выборах 68% избирателей. "Я победил легитимно, мы провели выборы с помощью прозрачной электронной системы, с международным наблюдением. Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа", – отметил он.

В Венесуэле 21 января начались массовые акции протеста противников президента Николаса Мадуро. На их фоне 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Буквально через час в этой должности его признал президент США Дональд Трамп.

Глава Франции Эммануэль Макрон и несколько его европейских коллег объявили законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум: если он до 3 февраля не назначит внеочередные выборы, Европа признает в качестве лидера страны Хуана Гуайдо.

Действующего президента поддержали Россия, Китай, Турция и несколько государств Латинской Америки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все возможное для поддержки законных властей Венесуэлы.

Автор: Александр Комаров30 января 2019, 14:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные снимки развратницы из кабинета Дональда Трампа

567

комментарии

Политика

Жизнь тяжелобольного Порошенко повисла на волоске
Лавров послал грозный сигнал вояке Трампу
Тимошенко готовит публичную порку наглому Порошенко
Облитый грязью Зеленский взорвался после унижения

Шоу-бизнес

Ахеджакова жестко ответила на издевательства Галкина
"Придется признаться": фаворитка Пугачевой подвинула Лазарева на "Евровидении"
Сестра плюнула в престарелую Быстрицкую из-за роскошного наследства
Российская телеведущая возбудила народ роскошными формами

Проишествия

Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи
Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды

Артисты объявили о своем союзе
Общество

Украинцы впали в истерику из-за "гимна" Крымского моста

Жители Незалежной не находят себе место

Шоу-бизнес

Голая Брежнева расслабилась на Мальдивах после слов Меладзе о расставании

Певица предстала лежащей в ванне
Политика

Захарова подняла на смех бросившего вызов Путину Порошенко

Украинский лидер официально объявил об участии в президентской гонке

Гороскоп

Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева
5 простых ритуалов по привлечению денег
Гороскоп здоровья на февраль 2019 года

Фоторепортажи

Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого
Блогер-андрогин едет покорять "Евровидение-2019"
Откровенные снимки бритой налысо модели
Снова свободна: легендарную модель вышвырнул ревнивый избранник

Спорт

Скрывшему операцию Кокорину потребовался врач в СИЗО
"Выглядел беспомощно": Кадыров оценил громкое поражение бойца Емельяненко
Судье сломали ногу в двух местах во время хоккейного матча (видео)
Доведенная провалом Загитова отказалась от еды

Регионы

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru