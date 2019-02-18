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Политика

"Я верю Путину": Трамп унизил собственную разведку

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Неожиданное признание Дональда Трампа испортило настроение американским разведчикам. Они выяснили, что северокорейские ракеты могут достичь берегов США, но президент сделал обескураживающие заявление: "Я верю только Путину".
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Оказывается, российский лидер заверил Трампа в том, что у КНДР нет ракет, которые могут долететь до Америки. И президент поверил этому, сообщил в интервью телеканалу CBS News бывший директор ФБР Эндрю Маккейб. "Мне все равно. Я верю Путину", – так, по утверждению разведчика, звучал ответ Трампа на серьезный доклад, полученный от ФБР.

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 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Описанная ситуация похожа на правду, полагает глава Московского политологического клуба Евгений Бень. Он напомнил, что у Трампа и Путина было несколько встреч на высшем уровне, на которых они очень внимательно присматривались и прислушивались друг к другу.

"Трудно себе представить, что, имея такое ограниченное количество времени, эти два лидера не были друг с другом достаточно откровенны. Вряд ли им имело смысл лукавить и обманывать друг друга", – приводит слова политолога РИА Новости.

По мнению эксперта, Трамп понимает, что Россия в большей мере, чем другие страны, может иметь представление о научно-техническом потенциале КНДР. Слова Путина вызывают интерес и заслуживают внимания в глазах президента США, резюмировал Бень.

Напомним, что на прошлой неделе немецкий телеканал ZDF обнародовал сенсационные данные социологического опроса, согласно которым жители Германии больше доверяют Владимиру Путину, чем Дональду Трампу. Также немцы считают угрозу со стороны Соединенных Штатов более серьезной, чем со стороны России и Китая. Лишь 10% опрошенных доверяют политике Трампа, зато аналогичный показатель у Путина составляет 35%.

Автор: Александр Комаров18 февраля 2019, 10:36
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