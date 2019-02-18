"Я верю Путину": Трамп унизил собственную разведку
Оказывается, российский лидер заверил Трампа в том, что у КНДР нет ракет, которые могут долететь до Америки. И президент поверил этому, сообщил в интервью телеканалу CBS News бывший директор ФБР Эндрю Маккейб. "Мне все равно. Я верю Путину", – так, по утверждению разведчика, звучал ответ Трампа на серьезный доклад, полученный от ФБР.
Описанная ситуация похожа на правду, полагает глава Московского политологического клуба Евгений Бень. Он напомнил, что у Трампа и Путина было несколько встреч на высшем уровне, на которых они очень внимательно присматривались и прислушивались друг к другу.
"Трудно себе представить, что, имея такое ограниченное количество времени, эти два лидера не были друг с другом достаточно откровенны. Вряд ли им имело смысл лукавить и обманывать друг друга", – приводит слова политолога РИА Новости.
По мнению эксперта, Трамп понимает, что Россия в большей мере, чем другие страны, может иметь представление о научно-техническом потенциале КНДР. Слова Путина вызывают интерес и заслуживают внимания в глазах президента США, резюмировал Бень.
Напомним, что на прошлой неделе немецкий телеканал ZDF обнародовал сенсационные данные социологического опроса, согласно которым жители Германии больше доверяют Владимиру Путину, чем Дональду Трампу. Также немцы считают угрозу со стороны Соединенных Штатов более серьезной, чем со стороны России и Китая. Лишь 10% опрошенных доверяют политике Трампа, зато аналогичный показатель у Путина составляет 35%.
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