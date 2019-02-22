Последние новости о расследовании отравления Скрипалей – это работа британских политтехнологов. Они сочиняют фейки об этом деле и запускают их в прессу.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что новые утечки в СМИ вокруг ситуации с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери – обычные газетные утки, придуманные британскими политтехнологами. Дипломат дала понять, что и само дело Скрипалей шито белыми нитками.

"В преддверии годовщины инспирированной и раскрученной британцами провокации мы видим, что усилиями политтехнологов история начинает обрастать новыми домыслами. В СМИ появляются публикации о некоем болгарском следе, в котором называются все новые подозреваемые в отравлении Скрипалей", – сказала Захарова.

По ее словам, градус фантазии в подобных публикациях зашкаливает. Они плодятся с чисто политическими целями и основывается на пресловутом принципе highly likely, пишет РИА Новости.

Не исключено, что к годовщине отравления Скрипалей появятся новые данные об этом деле, но доверия к этой информации уже не будет. Официальный Лондон за год не внес ясности в это сомнительное дело.

Лишь в прессе появлялись различные фейки то о чемодане с гречкой, то о дверной ручке или отравленном и сожженном британскими властями коте Скрипалей. В качестве "обвиняемых" по этому делу также проходили скамейка в парке, столик в кафе и флакон из-под духов известной французской фирмы.

Виновными в отравлении без предоставления доказательств были объявлены российские граждане Петров и Боширов, которым не повезло оказаться в Солсбери в день инцидента со Скрипалями. Позже в интервью Маргарите Симоньян они рассказали, что приезжали в Британию в качестве туристов, а в Солсбери хотели посмотреть на знаменитый собор.