Захарова хлестко ответила трясущемуся НАТО

Официальный представитель МИД России прокомментировала реакцию Североатлантического альянса на послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. Мария Захарова призвала Запад "не нервничать" из-за выступления президента.

"Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что "российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля", – напомнила дипломат в Facebook. "А теперь вдруг "поняли", что "в объективе", и даже начали "догадываться", к чему он прикреплен?" – написала Захарова.

"Неужели, думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств", – хлестко высказалась дипломат запереживавшему альянсу. Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что российская сторона неоднократно повторяла о том, что все меры – исключительно ответные на агрессивные действий партнеров.

На ответ Марии Захаровой НАТО в соцсети отреагировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Впервые прямым текстом президент России дал понять, что просто так спрятаться за Польшей и Румынией уже не удастся Вашингтону и Брюсселю. Пусть включают голову западные партнеры. Хватит играть в бирюльки. А то совсем там расслабились", – написал Манукян.

Ранее в НАТО прокомментировали послание президента России Федеральному собранию. Так, было отмечено, что альянс "принял к сведению" позицию Владимира Путина. Однако некоторые положения выступления российского лидера в НАТО посчитали "неприемлемыми".