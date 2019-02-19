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Политика

Захарова влепила смачную пощечину лжецу Порошенко

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Петру Порошенко вновь досталось от Марии Захаровой. Официальный представитель МИД прокомментировала заявление президента Украины об отказе США от переговоров с Россией.
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Глава Незалежной поделился сегодня, 19 февраля "инсайдерской" информацией о том, что официальные лица США отказались от любых встреч с российскими дипломатами, до тех пор, пока Москва не освободит арестованных в Керченском проливе украинских моряков. Как и предполагалось, Петр Порошенко снова соврал.

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Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

Украинскому президенту ответила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались", – написала дипломат и задала несколько риторических вопросов: "Кто врет? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс. Или Пенс наврал Порошенко?

Напомним, Петр Порошенко утверждал ранее, что американские официальные лица отменили все встречи с представителями России из-за инцидента в Керченском проливе. Президенту Украины об этом якобы рассказал вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности. Пока моряков не отпустят, никаких встреч не будет, заверил главу Незалежной американский политик.

Не исключено, что до президентских выборов на Украине мир услышит еще немало подобных перлов из уст Петра Порошенко. Для достижения цели в украинской политике в эти дни никто из кандидатов ничем не гнушается. Поднять просевший рейтинг президента смогут разве что лживые заявления и провокации на границе с Россией, о подготовке которых не раз предупреждали в Киеве.


Автор: Александр Комаров19 февраля 2019, 20:08
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