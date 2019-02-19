Меркель всадила нож в спину Порошенко ради дружбы с Путиным

В Киеве разуверились в том, что Ангела Меркель может быть другом для Украины. Канцлер Германии готовит провокацию, от которой пострадает экономика Незалежной.

Европа, и особенно Германия, считались не только партнерами, но и друзьями Украины. Но что-то пошло не так и после недавнего заявления Ангелы Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности украинцы перестали ей верить.

В Незалежной считают, что строительство газопровода "Северный поток – 2" ударит по экономике страны. Особо их печалит тот факт, что российско-европейский проект активно поддерживает канцлер Германии.

"За Украину обидно, тем более, что многие в Украине верят, что Меркель друг. Но если посмотреть на действия, где же эта дружба? Сейчас еще "Северный-поток-2". Это нож в спину экономике Украины", – предупредил украинцев о коварстве Меркель немецкий журналист Борис Райтшустер.

Напомним, канцлер Германии не раз заявляла о том, что Европа не намерена прерывать отношения с Россией, несмотря на события на Украине. Энергетическая безопасность для Старого Света стоит выше политических интересов. Мало того, Ангела Меркель всерьез опасается агрессивной политики Вашингтона и возможных шагов в отношении второй нитки "Северного потока", сообщает телеканал "360".

Между тем противники строительства газопровода подготовили поправки в директиву Евросоюза, согласно которым эксплуатация трубы может серьезно осложнится и даже старания Ангелы Меркель не спасут положение: долгие годы проект не выйдет на самоокупаемость. Эксперты не исключают, что он останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации. Изменения в документ планируется внести 20 февраля.

Против строительства активнее всех выступает Украина. В случае успешной реализации проекта она лишится статуса страны-транзитера и недополучит миллионы долларов в бюджет. В стремлении остановить строительство второго "Северного потока" ей помогают США и Дания.