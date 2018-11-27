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Политика

Лжец Эрдоган отобрал победу у Путина

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
Президент Турции заявил, что его страна разгромила террористов в Сирии. По всей видимости, Реджеп Тайип Эрдоган подзабыл, что год назад о полной победе над "Исламским государством" (организация запрещена в России) сообщил российский президент Владимир Путин.
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Турецкий лидер похвалился, что только с приходом в Сирию турецких военных стало ясно, что это за проект – "Исламское государство". "Мы развалили эту организацию, а те, кто заявлял о себе как о противниках "ИГ", никакой борьбы с ним не вели", – с гордостью соврал Эрдоган, фактически оскорбив Россию и ее лидера.

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Президент Турции также заявил, что в Сирии остались лишь небольшие банды, которые маскируются под террористов "ИГ". "Если мы скооперируемся, то сможем в течение ближайших месяцев покончить с этими остатками", – призвал турецкий лидер, не сообщив, с кем конкретно необходимо объединить усилия для борьбы с экстремистами.

Напомним, в начале декабря 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что "Исламское государство" разгромлено на обоих берегах Евфрата в Сирии. После чего начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что арабская республика полностью освобождена от террористов этой группировки, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.

Российские военные, в отличие от турецких, находятся на территории Сирии с сентября 2015 года абсолютно законно, по просьбе президента Башара Асада. В прошлом году, после разгрома "ИГ", в Сирии созданы зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто представителями России, Ирана и Турции.

Автор: Александр Комаров27 ноября 2018, 16:14
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