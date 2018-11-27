Лжец Эрдоган отобрал победу у Путина
Турецкий лидер похвалился, что только с приходом в Сирию турецких военных стало ясно, что это за проект – "Исламское государство". "Мы развалили эту организацию, а те, кто заявлял о себе как о противниках "ИГ", никакой борьбы с ним не вели", – с гордостью соврал Эрдоган, фактически оскорбив Россию и ее лидера.
Президент Турции также заявил, что в Сирии остались лишь небольшие банды, которые маскируются под террористов "ИГ". "Если мы скооперируемся, то сможем в течение ближайших месяцев покончить с этими остатками", – призвал турецкий лидер, не сообщив, с кем конкретно необходимо объединить усилия для борьбы с экстремистами.
Напомним, в начале декабря 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что "Исламское государство" разгромлено на обоих берегах Евфрата в Сирии. После чего начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что арабская республика полностью освобождена от террористов этой группировки, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.
В Астане в 11-й раз обсудят Сирию https://t.co/rcJb6r4LSB #Астана #Сирия #Асад pic.twitter.com/Fsz7ckj0dB— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 27 ноября 2018 г.
Российские военные, в отличие от турецких, находятся на территории Сирии с сентября 2015 года абсолютно законно, по просьбе президента Башара Асада. В прошлом году, после разгрома "ИГ", в Сирии созданы зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто представителями России, Ирана и Турции.
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