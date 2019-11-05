"Хапуга и взяточник": обнаглевшего Порошенко выставили за дверь

Порошенко Азаров назвал "хапугой" и
"взяточником". "Петя поставил все на счетчик. Минэкономики стало
стопором", – написал бывший премьер-министр на своей странице в Фейсбук.
По словам политика, он предупреждал министра, но это не помогло, пришлось лишить его должности. Коррупция в деятельности Порошенко была сплошь и рядом, рассказал Азаров. Речь идет как о принимаемых решениях, так и о назначениях в подведомственные организации, отметил экс-премьер.
Комментаторы в Сети посетовали, что Азаров не посадил Порошенко в тюрьму. "И не было бы такого беспредела в некогда братской стране", – передает сайт телеканала "Царьград" слова пользователя @pancho596.
Министром экономического развития и торговли Петр Порошенко стал 23 марта 2012 года. За несколько месяцев до назначения он утверждал, что работать в правительстве не собирается. В это время кабинет министров возглавлял Николай Азаров.
В правительстве Порошенко проработал недолго. В декабре того же года он ушел с должности. Спустя несколько лет во время протестов на Майдане он стал одним из лидеров оппозиции.
После поражения на президентских выборах Порошенко переместился в кресло депутата Верховной рады. В настоящее время бывший президент фигурирует в 13 уголовных делах. Пока он проходит в качестве свидетеля.
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