Трамп признался в симпатии к Зеленскому

В беседе Зеленский приглашал президента США прибыть на его инаугурацию. В ответ на это американский лидер обещал отправить на Украину высокопоставленных представителей. Кроме того, он пригласил коллегу в Белый дом, передает "Царьград".
"Я согласен с вами по поводу вашей страны, хотел бы увидеть ее. Когда я владел конкурсом "Мисс Вселенная", у них всегда были отличные люди. Украина всегда была прекрасно представлена", – цитирует Дональда Трампа РИА Новости. При этом он признался в симпатии к Зеленскому. "У нас будет много о чем поговорить, но мы всегда с вами", – заверил лидер США украинского коллегу.
Глава Украины пообещал Дональду Трампу, что потренируется в английском языке. Американский лидер признал, что не смог бы сделать то же самое на украинском.
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