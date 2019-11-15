Путин дал совет идущему на второй срок Трампу

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможной встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Он напомнил, что глава Белого дома получил приглашение посетить празднование Дня Победы в Москве.

Во время и после предвыборной кампании оппоненты Дональда Трампа пытались нанести удар по его репутации, обвиняя в связях с Россией. С приближением новых выборов президента США, которые должны состояться 3 ноября 2020 года, они вновь активизировались.

В связи с этим, а также в свете необходимости самому Трампу начать готовиться к предвыборной гонке, политик может попытаться ограничить контакты с представителями российской политической сцены. Однако поездка в Москву может пойти на пользу рейтингу главы государства.

"Думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с фашизмом, даже в предвыборный период – хороший шаг", – посоветовал Владимир Путин. Во время этого визита президенты России и США смогут провести переговоры.

Путин о визите Трампа в Москву 9 мая: Приезд на День Победы для лидера страны, внесшей вклад в разгром нацизма, полезен даже в разгар предвыборной кампании. Но это его решение pic.twitter.com/jYgIsKWDVF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 14, 2019

Формат встречи Путина и Трампа будет зависеть исключительно от готовности к откровенному диалогу и желания выйти на обсуждение ключевых для двух стран вопросов. "Мы готовы. Если США тоже готовы, то в этом смысле и случае хорошие переговоры возможны", – цитирует Life российского лидера.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп уже встречались и проводили двусторонние переговоры. Происходило это на полях международных саммитов. Американский лидер испытывает проблемы со свободой перемещения и принятием решений из-за постоянного давления со стороны демократов.