"Сотни миллионов": Трамп поймал на крючок наивного Зеленского

В своей предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал избавить Украину от зависимости со стороны западных государств и найти внутренне ресурсы для решения проблем. Тогда многие эксперты отмечали: либо политик крайне наивен, либо у него есть какой-то план. Время показало, что плана у бывшего шоумена не было.

Более того, Зеленский был пойман на крючок более опытным коллегой из США. Если верить сообщениям его оппонентов, Дональд Трамп воспользовался возможной военной помощью Украине на сотни миллионов долларов как рычагом для давления. Дескать, если украинские власти будут поступать так, как ему хочется, у них появится перспектива получить эти деньги. В противном случае выплаты будут заморожены.

Многие сторонники объявления импичмента Трампу успели выступить с подобными заявлениями. В свою очередь тот каждый раз отрицал обвинения. Однако это оппонентов американского лидера не останавливает. С очередным заявлением выступила высокопоставленная сотрудница Пентагона Лара Купер, передает портал "Укринформ".

«Купер также показал, что во время встречи 20 августа 2019 года с послом Куртом Волкером он твердо намекал, что приостановка помощи может быть решена, если Украина будет готова выступить с заявлением, связанным с вмешательством в выборы». https://t.co/rwzSUbkgAS