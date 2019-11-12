"Сотни миллионов": Трамп поймал на крючок наивного Зеленского

В своей предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал избавить Украину от зависимости со стороны западных государств и найти внутренне ресурсы для решения проблем. Тогда многие эксперты отмечали: либо политик крайне наивен, либо у него есть какой-то план. Время показало, что плана у бывшего шоумена не было.
Более того, Зеленский был пойман на крючок более опытным коллегой из США. Если верить сообщениям его оппонентов, Дональд Трамп воспользовался возможной военной помощью Украине на сотни миллионов долларов как рычагом для давления. Дескать, если украинские власти будут поступать так, как ему хочется, у них появится перспектива получить эти деньги. В противном случае выплаты будут заморожены.
Многие сторонники объявления импичмента Трампу успели выступить с подобными заявлениями. В свою очередь тот каждый раз отрицал обвинения. Однако это оппонентов американского лидера не останавливает. С очередным заявлением выступила высокопоставленная сотрудница Пентагона Лара Купер, передает портал "Укринформ".
«Купер также показал, что во время встречи 20 августа 2019 года с послом Куртом Волкером он твердо намекал, что приостановка помощи может быть решена, если Украина будет готова выступить с заявлением, связанным с вмешательством в выборы». https://t.co/rwzSUbkgAS— шелковая курица (@iirriinnnaa) November 12, 2019
СМИ узнали о ее словах благодаря рассекреченной стенограмме выступления чиновницы на слушаниях в палате представителей конгресса США. Она подтвердила, что, несмотря на возражения военных чиновников, Трамп распорядился заморозить "критически важную для Украины военную помощь на сотни миллионов долларов".
Она добавила, что экс-спецпредставитель президента по Украине Курт Волкер намекал: дескать, заморозка выплат будет незамедлительно прекращена, если Незалежная выступит с заявлением о вмешательстве в выборы. Ранее условием, вокруг которого Дональд Трамп якобы выстраивал давление на Владимира Зеленского, называли начало расследования в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.
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