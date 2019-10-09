"Мы в тупике": на Украине взвыли из-за потери Донбасса

Кроме националистической повестки Украине нечего предложить Донбассу. Однако жители региона ее на дух не переносят, признал поддержавший Майдан политолог и философ Сергей Дацюк.



Хороших для Украины вариантов решения проблемы Донбасса больше нет, сказал эксперт. Он сравнил регион с бомбой замедленного действия, которая рано или поздно сработает, если Киев попытается вернуть Донецк и Луганск под свой контроль.



Вместе с тем общественное мнение таково, что публично отказаться от Донбасса власти не могут, считает Дацюк. "Потому что весь массив телевидения направлен на то, что мы его сохраняем", – пояснил он.

При этом он обратил внимание, что по ТВ почти не слышно о Крыме. Получается, что СМИ замалчивают тему полуострова, но продолжают раскачивать вопрос Донбасса.

Но сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет. Украинские пропагандисты могут сколько угодно повторять про возврат мятежного региона, но даже Дацюк признает: возможности для этого у Киева нет. "У нас нет для этого ни программ, ни центра стратегирования, который бы позволил одновременно развивать страну и управлять преобразованием Донбасса", – посетовал он.

Самое главное – Украина не может предложить жителям региона никакой идеологии, кроме национализма. "А они этого на дух не переносят", – признал Дацюк.

Проблему можно было бы решить при помощи изменения Конституции, но этого не позволят сделать радикалы, считает политолог. "Поэтому по всем направлениям и одних представителей власти, и других представителей бывшей власти, мы в тупике", – констатировал он.

Пока киевская политическая тусовка размышляет о возможности вернуть Донбасс, власти страны не способны даже на первый шаг – отвод войск от линии фронта. Намеченный на 7 октября развод подразделений сорвали националисты. О политическом урегулировании при полной недееспособности украинской власти и речи быть не может.