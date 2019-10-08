В небе над США увидели обращение к Путину

Жители Лос-Анджелеса 7 октября могли наблюдать в небе над городом необычную картину. Неизвестный пилот написал в воздухе #VVP67, передает телеканал "360". Свидетели произошедшего стали активно делиться фотографиями в социальных сетях и гадать, что же это значит.
Те из очевидцев, кто может похвастаться хорошим кругозором, припомнили, что именно 7 октября празднует день рождения президент России Владимир Путин. Его инициалы в английской транскрипции выглядят как VVP. Значение числа 67 в таком случае также не составляет загадки – именно столько исполнилось российскому лидеру.
Как рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, день рождения Владимир Путин провел на природе в окружении родных и близких. За день до этого он прогулялся с министром обороны России Сергеем Шойгу по тайге. Фотографии были опубликованы на официальном сайте Кремля.
Песков отметил, что в праздничный день с самого утра Путину звонили зарубежные коллеги. Как и в предыдущие годы, помимо поздравлений, в ходе разговора они касались актуальных вопросов международной политики.
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