Путин прогулялся по тайге накануне дня рождения

Кадры отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу в Сибири были опубликованы в Сети сразу после полуночи 7 октября, в день рождения президента России. Президент и глава Минобороны проделали часть пути пешком, а также проехались на внедорожнике. За рулем находился сам глава государства.
Владимир Путин поднялся на вершину горы, высота которой составляет порядка двух тысяч метров над уровнем моря, передает сайт ТВ Центр. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, свой день рождения российский лидер намерен провести на природе в окружении семьи и близких.
Популярные темы форума
В каком возрасте лучше становиться отцом?
Дети это кошмар
Телец подлец
Самая некрасивая женщина в мире
Интернациональное имя ребенку
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.
Как увести женатого?
Самый отстойный мужик
Самый классный мужик
Ребенок от первого брака