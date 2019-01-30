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Политика

Трампу врезали за новую подставу для Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Организованный не без участия США Майдан в Венесуэле угрожает национальным интересам России. Москва вложила в экономику этой латиноамериканской страны миллионы долларов, и теперь возврат инвестиций поставлен под угрозу действиями оппозиции, получающей поддержу из Вашингтона.
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Президент Боливии Эво Моралес накинулся на Дональда Трампа после его заявлений о заморозке счетов правительства Венесуэлы. По его словам, США хотят спровоцировать столкновение между братьями, сопровождающееся войной и насилием. "Эта империя хочет оставить Венесуэлу разоренной и обнищавшей, как Ирак и Ливию", – написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.

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Дональд Джон Трамп президент США

Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер отдал приказ убить его. "Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность", – сказал Мадуро в интервью РИА Новости.

Президент напомнил, что является законно избранным главой государства, за которого проголосовало на выборах 68% избирателей. "Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа", – отметил он. Мадуро имел в виду ультиматум Эммануэля Макрона, который дал президенту Венесуэлы время до 3 февраля назначить внеочередные парламентские и президентские выборы. Если этого не произойдет, сказал французский лидер, то Европа признает в качестве президента спикера парламента Хуана Гуайдо.

В Венесуэле 21 января начались массовые акции протеста противников президента Николаса Мадуро. На их фоне 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Буквально через час в этой должности его признал президент США Дональд Трамп.

Автор: Александр Комаров30 января 2019, 17:44
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