Трампу врезали за новую подставу для Путина
Президент Боливии Эво Моралес накинулся на Дональда Трампа после его заявлений о заморозке счетов правительства Венесуэлы. По его словам, США хотят спровоцировать столкновение между братьями, сопровождающееся войной и насилием. "Эта империя хочет оставить Венесуэлу разоренной и обнищавшей, как Ирак и Ливию", – написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.
Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер отдал приказ убить его. "Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность", – сказал Мадуро в интервью РИА Новости.
Las amenazas de #EEUU contra #Venezuela son amenazas a la convivencia pacífica en #AméricaLatina. Quieren provocar enfrentamiento entre hermanos con guerra y violencia. El imperio quiere que Venezuela quede devastada y empobrecida como quedaron Irak y Libia.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 30 января 2019 г.
Президент напомнил, что является законно избранным главой государства, за которого проголосовало на выборах 68% избирателей. "Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа", – отметил он. Мадуро имел в виду ультиматум Эммануэля Макрона, который дал президенту Венесуэлы время до 3 февраля назначить внеочередные парламентские и президентские выборы. Если этого не произойдет, сказал французский лидер, то Европа признает в качестве президента спикера парламента Хуана Гуайдо.
В Венесуэле 21 января начались массовые акции протеста противников президента Николаса Мадуро. На их фоне 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Буквально через час в этой должности его признал президент США Дональд Трамп.
Артисты объявили о своем союзе
Чем актриса занималась в Москве
Известной модели приходится сожительствовать с тараканами
Звезды пока не собираются мириться