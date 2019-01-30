Трампу врезали за новую подставу для Путина

Организованный не без участия США Майдан в Венесуэле угрожает национальным интересам России. Москва вложила в экономику этой латиноамериканской страны миллионы долларов, и теперь возврат инвестиций поставлен под угрозу действиями оппозиции, получающей поддержу из Вашингтона.

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