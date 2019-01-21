Отравленные Скрипали нанесли удар по России
Фамилии начальника ГУ Минобороны и его заместителя в списке указаны, а двое сотрудников ведомства не называются. Вероятно, под санкции попали Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В ЕС отмечают, что санкции связаны с транспортировкой и использованием нервно-паралитического вещества при отравлении бывшего полковника ГРУ. Название "Новичок" тоже не фигурирует, но именно этот газ называли британские сыщики в качестве орудия покушения на Скрипалей.
Компанию генералам Минобороны и двум туристам, побывавшим в британском Солсбери 4 марта 2018 года, в день отравления Скрипалей, составили пятеро сирийцев. Их фамилии будут озвучены позже.
Напомним, что около месяца назад Минфин США обновил свой санкционный список против российских граждан и компаний, добавив в него Александра Петрова и Руслана Боширова. В документе, размещенном на сайте американского ведомства, уточняется, что санкции вводятся против "Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов", а также "Александра Мишкина, известного как Александр Петров". В Минфине подчеркнули, что согласны с позицией Лондона и считают россиян офицерами ГРУ, ответственными за попытку покушения на жизнь Скрипаля и его дочери.
Британские журналисты посетили Россию и пообщались с родственниками #Скрипаль. Как оказалось, машина его дочери давно стоит у подъезда, а собака Юлии полгода находится в приютах.— Елена Бувайлик (@alenalane27) 5 ноября 2018 г.
Жених Юлии, Степан Викеев, исчез бесследно, он highly-likely агент спецслужбhttps://t.co/C8tSVZBnf9 pic.twitter.com/TJEqr5pAUU
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, если верить британским властям, были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон до сих пор не предъявил доказательства причастности России к этому преступлению. Москва неоднократно просила раскрыть подробности дела и предоставить нашим дипломатам возможность встретиться с пострадавшими.
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