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Политика

Петрова и Боширова жестко наказали за дело Скрипалей

Александр Петров и Руслан Боширов. Фото: www.globallookpress.com
Петров и Боширов попали под европейские санкции. ЕС внесет подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля в свой  санкционный список по химоружию.
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Компанию туристам, побывавшим в британском Солсбери 4 марта 2018 года, в день отравления Скрипалей, составят еще два сотрудника несуществующего ГРУ и пятеро сирийцев. Послы ЕС уже согласовали внесение этих лиц в специальный список по химоружию, который появился после инцидента с экс-полковником и его дочерью.

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Сюжеты Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Окончательное утверждение списка, в котором фигурирует неточное название Главного управления Минобороны России, ожидается 21 января на совете по иностранным делам Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Месяц назад Минфин США обновил свой санкционный список против российских граждан и компаний, добавив в него Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами ГРУ и подозревает в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

В документе, размещенном на сайте американского ведомства, уточняется, что санкции вводятся против "Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов", а также "Александра Мишкина, известного как Александр Петров". В Минфине подчеркнули, что согласны с позицией Лондона и считают россиян офицерами ГРУ, ответственными за попытку покушения на жизнь Скрипаля и его дочери.

Со дня отравления сбежавшего в Британию экс-полковника и его дочери прошло уже более десяти месяцев, а Лондон так и не предоставил весомых доказательств причастности России к этому преступлению. Москва неоднократно просила раскрыть подробности дела и предоставить нашим дипломатам возможность встретиться с пострадавшими.

Автор: Александр Комаров16 января 2019, 16:46

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