Все улики уничтожены: прихвостни Мэй заметают следы в деле Скрипалей
Отравление экс-полковника ГРУ и его дочери Нарышкин назвал грязной провокацией со стороны британских властей. "Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали с первых дней", - пояснил глава СВР.
Он также задал риторический вопрос – куда исчезли наши граждане и почему их скрывают? Так Нарышкин ответил на просьбу журналистов прокомментировать согласование Евросоюзом санкций против Петрова и Боширова, передает РИА Новости.
Накануне, 16 января, стало известно, что они попали под европейские санкции. ЕС внесет подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля в свой санкционный список по химоружию, который появился после инцидента с экс-полковником и его дочерью.
Александра Петрова и Руслана Боширова Лондон считает агентами несуществующего ГРУ (организация называется Главное управление Минобороны) и подозревает в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.
Владимир Путин назвал дело Скрипалей попыткой сдержать развитие России.https://t.co/bmjaaTRQDB#скрипаль #путин pic.twitter.com/pJuiv0rYvr— Вечерняя Москва | Новости (@onlinevmru) 20 декабря 2018 г.
Сбежавшего в Великобританию Скрипаля отравили 4 марта 2018 года. С тех пор Лондон так и не предъявил доказательства причастности России к этому преступлению. Москва неоднократно просила раскрыть подробности дела и предоставить нашим дипломатам возможность встретиться с пострадавшими.
"Обвиняемыми" в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, напомним, выступали столик в кафе, скамейка в парке, дверь дома Скрипалей. Были еще чудом спасшийся, а потом все-таки умерщвленный властями кот, чемодан из Москвы, гречка и поддельный флакон из-под духов известной французской фирмы.
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