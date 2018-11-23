Захарова заподозрила Мэй в связях с Петровым и Бошировым

Появление нового видео с Петровым и Бошировым – попытка Терезы Мэй отсрочить свою политическую смерть. Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала новые кадры пребывания "отравителей" Скрипалей в Солсбери.

Дипломат посмотрела три короткометражных фильма о городской инфраструктуре Солсбери и утверждает, что так примитивно правительство Терезы Мэй перебивает повестку брекзита и обсуждение собственной отставки. "Слишком банально? Ну как умеют", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Сенатор и полковник ФСБ в запасе Игорь Морозов придерживается такого же мнения. В интервью НСН он сказал, что появление новых кадров с Петровым и Бошировым – попытка отвлечь британцев от темы брекзита.

"Эта тема сегодня необходима Терезе Мэй, поскольку впереди подписание соглашения с лидерами Европейского союза. Содержание этого соглашения не устраивает политический истеблишмент Великобритании, поэтому нужен сюжет на отвлечение от брекзита", – сказал Морозов.

Ранее Скотленд-Ярд опубликовал новые записи с участием Петрова и Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В первом видеофрагменте двое россиян проходят через турникет на железнодорожном вокзале, во втором идут мимо автозаправочной станции на улице Уилтон-роуд. Третья запись сделана на улице Фишертон-стрит.

Новые видео ничем не отличаются от уже опубликованных. Петров и Боширов спокойно гуляют по Солсбери и не совершают никаких подозрительных действий.

Британские СМИ утверждали, что под именем Боширова скрывается 39-летний полковник несуществующего ГРУ Анатолий Чепига, а Александр Петров – это военный врач Александр Мишкин. Подозреваемые нашлись в России и дали 25-минутное интервью главреду RT Маргарите Симоньян. Они заявили, что побывали в Солсбери как туристы и ничего не знали о случившемся.