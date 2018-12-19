Петров и Боширов внесены в санкционный список США

Минфин США обновил санкционный список против граждан и компаний РФ, добавив в него фамилии Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно их Лондон считает агентами ГРУ и подозревает в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, напоминает RT.
В документе, размещенном на сайте американского ведомства, уточняется, что санкции вводятся против "Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов", а также "Александра Мишкина, известного как Александр Петров". В Минфине подчеркнули, что согласны с позицией Лондона и считают россиян "офицерами ГРУ, ответственными за попытку покушения на жизнь Скрипаля и его дочери".
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