Эрдоган совершил подлость перед встречей с Путиным

Турция направила в сирийскую провинцию Идлиб самую крупную за последнее время партию оружия. Об этом стало известно за несколько часов до встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Анкара открыто поддерживает оппозиционные сирийскому президенту силы, с которыми, в свою очередь, ведут борьбу не только войска Башара Асада, но и российские ВКС.

Турецкая газета Hürriyet со ссылкой на военные источники сообщает, что накануне в сторону Идлиба ушел большой караван с тяжелым вооружением. Военный конвой состоял из 50 транспортных средств, которые перевозили танки и другую бронетехнику.

Ранее президент Турции заявлял, что намерен укрепить свои наблюдательные пункты в Идлибе, обосновав это необходимостью защиты мирного населения. На самом деле турецкое оружие попадает в руки боевикам, и не исключено, что с его помощью террористы атакуют российские военные базы в Сирии.

Территория северо-западной провинции Идлиб сейчас не контролируется правительственными силами Башара Асада. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы нескольких группировок. По сути, Идлиб – последний оплот боевиков в Сирии, после его освобождения на территории страны не останется незаконных группировок.

О том, что Турция активно вооружает врагов России в Сирии, было известно и раньше. Теперь из-за военной помощи Стамбула сирийской оппозиции операция против боевиков в Идлибе может быть сорвана.

Напомним, отношения Москвы и Анкары прошли настоящее испытание на прочность. Турция и Россия чуть не разорвали все связи после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский самолет из группировки ВКС в Сирии. Турецкие власти тогда заявили, что Су-24 якобы нарушил воздушное пространство страны. Позже, после дипломатических усилий, отношения двух стран наладились.