Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

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Политика

Путин выступит со срочным заявлением

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Глава государства Владимир Путин в 13:00 мск 23 марта выступит с обращением к нации. "Как вы знаете, объявлены официальные результаты выборов президента ЦИК. И в этой связи сегодня в 13:00 мск президент России выступит с телевизионным обращением к гражданам страны", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

23 марта 2018, 12:04

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