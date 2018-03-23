Путин выступит со срочным заявлением

Глава государства Владимир Путин в 13:00 мск 23 марта выступит с обращением к нации. "Как вы знаете, объявлены официальные результаты выборов президента ЦИК. И в этой связи сегодня в 13:00 мск президент России выступит с телевизионным обращением к гражданам страны", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.