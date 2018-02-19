В стельку: похождения пьяного Порошенко в Мюнхене сняли на видео

Как известно, президент Украины Петр Порошенко с алкоголем на короткой ноге. Лидер Незалежной неоднократно попадал в нелепые ситуации, когда в состоянии алкогольного опьянения пытался выступать на публике. Но прошлых случаев Порошенко показалось мало, и он заявился в "веселом" состоянии на конференцию по безопасности в Мюнхене.



Выступление президента Украины на мероприятии было коротким, а по речи было заметно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на журналистку Соню Кошкину.

На опубликованной записи видно, что глава Незалежной выходит из лифта в явно приподнятом настроении, улыбается и жмет руку одному из корреспондентов.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности, помимо прочего, обсуждали и проблему Донбасса. Во время мероприятия была запланирована встреча представителей "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) по урегулированию ситуации в регионе. Но встреча в Мюнхене в итоге оказалась сорвана из-за неявки немецкой делегации.





Об отношениях президента Украины Петра Порошенко и зеленого змия ходит множество слухов. Порой глава государства сам дает повод посудачить о своем алкоголизме.

Так, в феврале прошлого года по Сети разлетелось видео, где пьяный Порошенко пытается рассуждать о "российской агрессии". Запись вызвала у пользователей негодование и смех. Многие сразу заметили, что украинский лидер не смог с первого раза выговорить слово "прапорщики".





В СМИ также просочилась информация о собутыльниках украинского лидера. Некоторое время назад предприниматель Сергей Курченко, комментируя выдвинутые против него обвинения в финансировании протестов Михаила Саакашвили, заявил, что попойки Порошенко устраивает с генеральным прокурором Юрием Луценко. "Эта алкогольная парочка настолько достала всю нашу страну, весь народ и меня лично, что я подаю иск о защите чести и достоинства за распространение клеветы к Юрию Луценко", – сказал бизнесмен.

