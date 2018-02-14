Порошенко нашел повод оборвать Путину телефон

Петр Порошенко дозвонился Владимиру Путину. У лидера Незалежной и президента России состоялся телефонный разговор, утверждают украинские СМИ со ссылкой на сообщения властей в Киеве. Предметом беседы, по их данным, стало выполнение минских соглашений.

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