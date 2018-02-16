Запад поставил оплеванного Порошенко на место

Конфликтовать с Россией для Украины чрезвычайно опасно, а сблизиться с Европой по-прежнему не удается. Нынешние отношения Киева с Брюсселем – это плевок в лицо Незалежной. Такое мнение высказал известный украинский композитор Владимир Быстряков.



"Если мы думали, что нам откроются европейские рынки, куда хлынут наши товары, если мы мечтали, что здесь будет построена промышленность, которую мы успешно развалили за 25 лет, то мы ошиблись", – заявил он. Происходящее, уверен композитор, – это плевок в лицо Украины. "Европа никогда не собиралась делиться с нами своими рынками", – посетовал Быстряков.

На его взгляд, в создавшемся положении виноваты Соединенные Штаты, которые во время Майдана и после него требовали от ориентированных на Вашингтон украинских политиков именно такого сценария. "То, что у нас было, мы развалили, отрапортовали нашим американским хозяевам, что у нас все подчистую выметено и "дайте нам что-нибудь", – добавил Быстряков.

Американцы, полагает он, не дадут Киеву самостоятельно решить даже языковой вопрос. Композитор напомнил, что, к примеру, в российском Крыму спокойно уживаются три местных официальных языка – русский, украинский и крымско-татарский. Введению же многоязычности на Украине мешают в Вашингтоне, полагает Быстряков.

"Я даже слышал, как Порошенко... сказал, что два государственных языка – это не такое уж криминальное дело. Я слышал это собственными ушами. Ему не дали это продолжить потому, что американцы очень крепко взялись за управление нашей страной", – пояснил композитор.





В настоящее время на Украине в качестве государственного языка используется только мова. После Майдана Киев взял курс на полную украинизацию во всех сферах жизни общества. Наиболее скандальная ситуация получилась с новым законом об образовании, который был принят осенью прошлого года.

Согласно нормативно-правовому акту, с сентября 2019 года образование в стране будет полностью украинизировано. С этого года дети представителей национальных меньшинств (в том числе русские. – Прим. ред.) изучают предметы на своих языках только в начальной школе и детских садах. Параллельно им преподают мову. С пятого класса обучение продолжится только на украинском, а языки нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину.

