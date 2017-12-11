Раскрыта личность собутыльника Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко устраивает совместные попойки с генеральным прокурором Юрием Луценко. Об этом заявил бизнесмен Сергей Курченко, комментируя выдвинутые в его адрес обвинения в финансировании протестов, организованных бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.



"Саакашвили не знаю и знать не хочу. А вот с Порошенко мы знакомы и очень даже хорошо", – заявил предприниматель. По словам Курченко, в 2013 году он купил у нынешнего главы государства медиахолдинг UMH group за 400 миллионов долларов.

По словам бизнесмена, Порошенко после продажи не заплатил ни одной гривны в бюджет государства. "Порошенко – обманщик и трус, потому и науськивает везде своего цепного цуцыка Луценко", – цитируют предпринимателя украинские СМИ.

Обвинения в финансировании свержения действующей власти Курченко всячески отрицает. По его словам, такое заявление генпрокурор Незалежной сделал, находясь "в пьяном угаре после очередной попойки со своим кумом-собутыльником Порошенко". "Эта алкогольная парочка настолько достала всю нашу страну, весь народ и меня лично, что я подаю иск о защите чести и достоинства за распространение клеветы к Юрию Луценко", – заявил бизнесмен.





Если Курченко действительно пойдет в суд, то это будет его второй за последнее время иск о защите чести и достоинства к руководству Незалежной. Первый (к Порошенко) уже находится на рассмотрении Печерского районного суда украинской столицы.





По мнению предпринимателя, президент оболгал его, когда назвал преступником. В пресс-службе Курченко заявили, что назвать так человека можно лишь на основании судебного решения, а без обвинительного приговора такие заявления являются клеветой.

