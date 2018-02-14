Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Трамп вынудил Порошенко пасть в ноги Путину

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Barbara Loschan
Президент Украины Петр Порошенко накануне провел телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, причем разговор состоялся по инициативе Киева. Зачем лидеру Незалежной вдруг понадобилось звонить в Москву? По мнению политолога Олега Соскина, на такой шаг Порошенко толкнули плохие отношения с президентом США Дональдом Трампом.
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"У Порошенко уже рассыпались все отношения с нынешним руководством Америки", – сказал эксперт в эфире НСН. Кроме того, отметил Соскин, у лидера Незалежной плохие отношения с президентом России. Порошенко находится между молотом и наковальней, и его положение постепенно ухудшается. "Он не знает, что делать", – заявил политолог.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Следует отметить, что эксперты еще до официального вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе прошлого года предсказывали ухудшение американо-украинских отношений. Дело в том, что для нынешних руководителей Белого дома, в отличие от администрации Барака Обамы, Украина находится далеко не на первом месте в списке внешнеполитических приоритетов.

Главный оппонент для Трампа и его команды – Китай, который стремительно усиливает свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подрывает экономическое могущество США.

Украина является всего лишь разменной монетой в торге Вашингтона с Москвой.

Если Кремль и Белый дом договорятся, судьба Порошенко, который строит внешнюю и значительную часть внутренней политики на теме противостояния "агрессии России", будет незавидной. В Киеве это прекрасно понимают, поэтому на фоне прохладных отношений с Трампом Порошенко вынужден выстраивать контакты с Россией, которые на протяжении почти трех лет своего президентства с упоением разрушал.


Напомним, о звонке Петра Порошенко Владимиру Путину накануне сообщили украинские СМИ со ссылкой на администрацию лидера Незалежной. Отмечалось, что главы государств обсудили выполнение минских соглашений, в частности обмен пленными пограничниками и предстоящую встречу нормандской четверки по урегулированию ситуации в Донбассе.

Последний телефонный разговор Путина и Порошенко состоялся в конце июля 2017 года. Однако он был многосторонним: в беседе также принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Тогда лидер Незалежной заявил, что "последние дни июля стали одними из самых кровавых в 2017 году" для Украины.

Автор: Иван Поляков14 февраля 2018, 11:41

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