ЦРУ призналось Порошенко в любви

Читать документы, которыми американские спецслужбы или Госдеп снабжают Сенат и Конгресс США – это сплошное удовольствие. Там все так откровенно и всё так неприкрыто, что даже комментировать особо нет смысла.



Там все расписано, как по нотам – очень четко и без стеснения. Тут, наверное, большую роль играет уровень образования сенаторов и конгрессменов для которых обычно пишут такие доклады американские спецслужбы, Госдеп, Минфин или совет управляющих по вопросам вещания, который руководит Радио Свобода и всей остальной американской пропагандой. Далеко не все из них имеют хоть сколь-нибудь глубокое представление о мире, мало кто из них говорит на иностранных языках, а уж о глубоком понимании вопросов международной политики или экономики и речи быть не может.

Они далеко не глупые, но просто их личная вселенная замкнута на США, и может быть на Канаде с Мексикой... а вот всё остальное – это сложно, далеко и непонятно. А судя по заявлениям некоторых из них, они до сих пор уверенны, что где-то за океаном всё еще есть Советский Союз. Кстати, когда американским сенаторам и конгрессменам рассказали про то, что НАСА летает на российских двигателях, там был полный разрыв шаблона. Когда Минфин США недавно в докладе по санкциям написал, что российская экономика почему-то не порвалась в клочья у сенаторов и конгрессменов тоже случился шок и они начали подозревать, что Обама им наврал когда хвастался своими успехами в борьбе с Россией.

Самый свежий документ такого рода, который напрямую относится к России – это официальный отчет американского разведывательного сообщества перед профильным комитетом Сената США. Этот отчет, который является коллективным творчеством всех американских спецслужб, посвящен геополитическим угрозам перед которыми стоят США. Как вы догадались, значительная часть этого отчета посвящена России, и тому как плохо себя ведет российское руководство, причем американское разведывательное сообщество ожидает что дальше Кремль будет себя вести так же плохо, непрерывно атакуя американские интересы едва ли не по всему миру. Это прикольно читать, но в докладе американской разведки есть еще более интересный момент. В нем есть прогноз и сценарий американских действий на Украине на ближайшие 12 месяцев, и, соответственно, прогноз того, что по мнению американских спецслужб собирается делать Россия на украинском направлении.

Итак, вот он хитрый план Кремля в изложении аналитиков американских спецслужб. В плане всего один пункт, но зато какой! По оценке американской разведки, Кремль готовится к досрочным выборам на Украине. Вот факторы, на которые Россия якобы будет опираться для подрыва американских интересов на Украине, с точки зрения американского разведывательного сообщества:

"Народное недовольство скоростью реформ, низкий уровень жизни, восприятие ухудшающийся коррупции, а также политическая поляризация в преддверии запланированных на 2019 выборов президента и парламента могут привести к досрочным выборам. Оппозиционные лидеры будут пытаться воспользоваться народным недовольством для того, чтобы ослабить президента Порошенко и правящую коалицию перед выборами."

Вот это называется "приехали!" Подгадав под день св. Валентина американское разведывательное сообщество буквально призналось Порошенко в любви и косвенно обвинило украинскую оппозицию в работе на российские интересы.

Кстати, теперь если меня будут в телеке спрашивать откуда я знаю, что на Украине низкий уровень жизни, а народ недоволен политикой властей, я могу смело отвечать, что об этом официально пишет американская разведка. Правда при этом американские Джеймсы Бонды технично умалчивают о том из-за кого, из-за каких звездно-полосатых сволочей упал уровень жизни, поднялась коррупция и произошла поляризация в обществе. Зато американская разведка не забывает написать, что этим всем будет пользоваться Россия для ослабления киевского режима Порошенко и ловким движением руки записывают всю оппозицию в список фактических пособников Кремля. Ну, теперь понятно как шоколадный король смог выкинуть Саакашвили из Украины – видимо, часть американского разведывательного сообщества посчитала, что приход Саакашвили к власти вместо Порошенко был бы выгоден Кремлю, впрочем, как и любые досрочные выборы, о которых мечтает часть украинской оппозиции. Теперь ей скорее всего придется обломиться, потому что хозяин не велит, а шпионы вашингтонского хозяина вообще подозревают, что оппозиция на Путина работает.

В общем, американские шпионы выступают за то, что Порошенко нужно держать у власти до 2019 года. Отличная демократия на Украине, и независимость тоже прет из всех щелей.

И второй интересный момент из того же доклада – это прогноз ситуации на Донбассе на ближайшие 12 месяцев, который должен очень расстроить украинских националистов, патриотов и всех кто еще верит в волшебную силу американских джавелинов. Хрен вам. Даже цру-шники пишут, что возврат Украиной территории Донбасса практически невозможен и ситуация будет оставаться патовой, при том что Россия будет и дальше продолжать планомерно расшатывать Украину с помощью военных, политических и экономических инструментов. И вот с этим прогнозом спорить не хочется, потому что скорее всего он окажется очень точным.

И последнее. У меня есть подозрение о причинах нежелания американской разведки давать какие-то прогнозы и рекомендации по Украине на сроки превышающие 12 месяцев. У них все мнения и прогнозы по Украине как бы обрезаются на 2019 годе. Всё дело в том, что в 2019 заработает ... Северный Поток – 2, и кому тогда будет нужна Украина? И что тогда Джеймсам Бондам рассказывать сенаторам? Что они потратили миллиарды долларов на захват территории с самыми крупными залежами металлолома в мире и околонулевой экономической ценностью? Нет, конечно. Не будут они в этом признаваться. А будущий коллапс Украины они уже сейчас готовятся списать на действия Кремля, который воспользуется народным недовольством. Да, мы опять будем виноваты во всём, но нам уже точно всё равно, что о нас думают в Вашингтоне.