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"Я пошутил": Лукашенко выкрутился из неловкого положения перед Путиным

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Путин и Александр Лукашенко друг другу никогда не смогут надоесть. В этом уверен белорусский лидер. Лукашенко пришлось оправдываться после неудачной шутки на встрече с президентом России.
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Президенты России и Белоруссии провели переговоры в Кремле. Владимир Путин, открывая встречу, заметил, что они с коллегой из Минска видятся на этой неделе уже во второй раз. Лукашенко отреагировал шуткой: "Мы, наверное, уже надоели друг другу".

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После некоторой заминки президент Белоруссии решил объяснить, что именно он имел ввиду.

"Я пошутил. Конечно, мы никогда не надоедим друг другу и надоедать не сможем. Есть вопросы, которые нам надо обсуждать, это наша работа. Мы поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом, бренном мире, и никуда от этого не уйти и не деться", – заявил Лукашенко. Белорусский лидер сообщил, что Минск – так же как и Москва – работал над согласованием пунктов по интеграции.

25 декабря лидеры России и Белоруссии уже встречались в Кремле. Путин и Лукашенко обсудили изменения в области налогообложения нефтегазового сектора, а также совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы. В тот день лидеры общались почти четыре часа, напоминает Life.ru.

Напомним – недавно, на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, Александр Лукашенко публично поспорил с Владимиром Путиным из-за цен на газ. Он упрекнул Россию в том, что она продает Белоруссии топливо по завышенным ценам. Однако российский лидер напомнил коллеге, что Минск платит за газ по цене намного ниже рыночной.

Позже Лукашенко выразил опасения, что налоговый маневр в российской нефтяной отрасли несет в себе угрозу для независимости Белоруссии. Он пообещал не допустить присоединения республики к России. Источники в окружении Александра Лукашенко сообщили, что президент Белоруссии провел тайное совещание в Минске. На нем было решено "стоять до конца" за независимость страны.

Автор: Андрей Евлампиев29 декабря 2018, 14:47
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