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Лукашенко тайно начал борьбу за независимость от России

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: http://www.globallookpress.com
Тайное совещание, посвященное независимости Белоруссии от России, провел президент Александр Лукашенко. Участники решили стоять в этом вопросе до конца.
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О совещании белорусского президента с высшим руководством страны сообщает издание "Наша Нива" со ссылкой на два источника во властных кругах. Александр Лукашенко обсудил с участниками заседания меры, которые необходимо предпринять в условиях "давления с российской стороны".

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"Было большое совещание у президента. На нем говорилось до конца стоять за независимость. Все поддержали это", – рассказал источник.

Участникам совещания у Лукашенко также поручено пристальнее следить за информационным полем. Кроме того, во время встречи было высказано мнение о том, что на налоговый маневр России нужно отвечать "не совещаниями, а реформами".

В Минске подсчитали, что в 2019 году Белоруссия из-за российского налогового маневра в нефтяной отрасли потеряет около 300 миллионов долларов – при цене на нефть 70 долларов за баррель. А за шесть лет потери могут составить около 10 миллиардов долларов, заявили в Минфине Белоруссии. Из Москвы Минску уже ответили на это: российский министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что Москва не обещала выплачивать Белоруссии компенсации из-за реализации налогового маневра в России.

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Публикация от @eugene_avdeichik

Напомним, Александр Лукашенко 14 декабря провел пресс-конференцию в Минске. Белорусский лидер заявил, что для него важно сохранить "относительную" независимость от других стран. Если Белоруссию хотят "поделить на области и впихнуть в Россию" – этого не будет никогда. По словам Лукашенко, суверенитет для него – это святое.

Автор: Андрей Евлампиев16 декабря 2018, 16:49
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