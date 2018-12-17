Кремль утешил напуганного Лукашенко

Белоруссия для России – союзник "с большой буквы". И вопрос объединения двух стран в Кремле не рассматривается.

Братский и самый близкий стратегический союзник – так видят Белоруссию в Москве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил журналистам, какими видят в Кремле отношения со своим основным партнером.

Песков ответил на вопрос: "Может ли Путин после 2024 года возглавить единое государство?" По словам представителя Кремля, в такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. "Белоруссия – это наш союзник с большой буквы", – добавил пресс-секретарь президента.

Не так давно, на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, Александр Лукашенко публично поспорил с Владимиром Путиным из-за цен на газ. Он упрекнул Россию в том, что она продает Белоруссии топливо по завышенным ценам. Однако российский лидер напомнил коллеге, что Минск платит за газ по цене намного ниже рыночной.

Позже Лукашенко выразил опасения, что налоговый маневр в российской нефтяной отрасли несет в себе угрозу для независимости Белоруссии. Он пообещал не допустить присоединения республики к России. Белорусский президент заявил, что Минску пообещали компенсацию за налоговый маневр в обмен на "глубокую интеграцию", напоминает "ТВ Центр".

Источники в окружении Александра Лукашенко сообщили, что президент Белоруссии провел тайное совещание в Минске. На нем было решено "стоять до конца" за независимость страны. Лукашенко неоднократно говорил, что для него суверенитет – "это святое".