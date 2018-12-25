Путин простил раскаявшегося Лукашенко

Владимир Путин снова простил Александру Лукашенко все жесткие слова в адрес России. Еще вчера Батька на чем свет ругал наших чиновников и жаловался на то, что Москва ему вечно должна, а сегодня улыбался на встрече с российским президентом. Путин забыл все обиды и пригласил Лукашенко на предновогодний обед.

Отношения России и Белоруссии нельзя назвать безоблачными. Александр Лукашенко периодически взрывается и клянет Кремль во всех грехах. То его ряженку и творог не пускают в Россию, то ФСБ вводит на границе особый контроль, то цены на нефть и газ ему не нравятся…

Но проходит время, настает минута очередной встречи с российским лидером и Лукашенко расцветает. Россия уже для него лучшая из лучших, а Путин – надежный друг, которого обязательно надо угостить борщом и драниками.

Сегодня российский президент угощал белорусского новогодним обедом, позабыв обо всех не очень приятных высказываниях Лукашенко, которые он позволил себе буквально сутки назад. Батька уже в который раз высказал недовольство политикой России и потребовал объяснений из-за прекращения обсуждения налогового маневра.

Глава Белоруссии почему-то уверен, что Россия ему должна, причем немало – 310 миллионов долларов. Речь идет о компенсации в связи с реализацией Москвой нефтяного налогового маневра – компенсации Минску за высокие цены на энергоносители. Лукашенко заявил, что российская сторона прервала переговоры на эту тему.





Сегодня, за несколько часов до прилета в Москву Лукашенко, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сказал фразу, которая в любом другом случае (например, в отношениях с Украиной) должна была поставить точку в сотрудничестве двух государств. Доверие потеряно – так охарактеризовал отношение России к Белоруссии Силуанов.

Проблема заключается в нарушениях таможенного режима со стороны Минска и невыполнении взятых на себя обязательств. Министр разложил все претензии по полочкам.

Во-первых, Минск не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года, касающиеся создания единого рынка нефти, газа и электроэнергии. Во-вторых, Белоруссия поставляет в Россию запрещенные товары под видом своих и неплохо зарабатывает на этом. При этом Лукашенко постоянно напоминает России о своей молочной продукции, которую на вполне законных основаниях не пускают в нашу страну.





После заочной пикировки министра с президентом, Лукашенко сегодня, 25 декабря прилетел в Москву. И попал, как говорится, с корабля на бал. После официальных переговоров с Владимиром Путиным, российский президент, проявив глубокое уважение к своему визави, пригласил его на предновогодний обед. "Я хочу вас отдельно пригласить на обед на рабочий, предновогодний", – произнес Путин на встрече с белорусским лидером.

До этого глава России сказал, что отношения России и Белоруссии развиваются успешно. "Я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях. Ну и необходимо предпринять все для того, чтобы никаких не было сложностей на будущее", – сказал Путин.

Лукашенко согласился с коллегой, отметив, что ни у кого нет таких тесных отношений, как у Минска и Москвы. Он также выразил надежду на скорое устранение имеющихся сложностей. "Хотелось бы, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы", – заключил белорусский лидер.





А ведь совсем недавно, в ноябре на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным о ценах на газ для Белоруссии. Президент Белоруссии тогда перебил выступление российского лидера, когда тот рассказывал о преимуществах, предоставляемых Россией своим экономическим партнерам.

Лукашенко ввернул в разговор обидную фразу. "Владимир Владимирович, у вас неправильные расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали вместе", – выразил недовольство президент.

Тогда все закончилось мирно: Путин предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о ценах позже, в закрытом режиме, без журналистов. А, спустя несколько часов, стало известно, что Лукашенко извинился перед Путиным за грубость.