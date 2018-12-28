Сделано заявление о вхождении Белоруссии в состав России

Независимая Белоруссия скоро исчезнет с политической карты мира, предрекают в Киеве. Известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что соседняя страна войдет в состав России.



Без финансовой поддержки России и скидок на энергоносители Белоруссию не ждет ничего хорошего, полагает Гордон. Он напомнил, что Москва и Минск объединены в рамках Союзного государства.

Лукашенко – авторитарный лидер, привыкший поступать по-своему, но при этом очень зависимый от России, подчеркнул журналист, "Если русские не будут давать по заниженным ценам нефть и газ, независимой Беларуси нет, - заявил Гордон в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, над Минском впервые за последние 28 лет нависла угроза потери самостоятельности. "Можно прогнозировать, что независимого государства Беларусь скоро не будет", – сказал телеведущий.

Будет ли Запад противодействовать такому сценарию? Гордон уверен, что нет. Он отметил, что на историю с Крымом США и Европа отреагировали крайне вяло. Максимум, на что способны западные страны, – выражение озабоченности, заключил журналист.

Гордон не первый раз нагоняет жути на сторонников независимости Белоруссии. Ранее он пугал вторжением российской армии в соседнюю страну. Белорусские вооруженные силы в таком случае сопротивления не окажут, ведь большинство белорусов выступают за присоединение к России, уверен журналист.

Александру Лукашенко он предсказал незавидную судьбу. "Может закончиться тем, что его просто вывезут куда-то, или он убежит сам", – предположил телеведущий.





В последнее время отношения Москвы и Минска обострились. Россия неоднократно давала понять, что дальнейшие преференции для Белоруссии зависят от степени интеграции между странами.

В частности, премьер-министр России Дмитрий Медведев недавно заявил о введении единой валюты в рамках Союзного государства России и Белоруссии, интеграции судебных систем. В Минске требуют снизить цены на энергоносители и компенсировать потери от российского налогового маневра.

Дальнейшую судьбу отношений двух стран могут решить переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Батьку ждут в Кремле в субботу, 29 декабря.