С Терезой Мэй случился конфуз во время встречи с Ангелой Меркель

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла с официальным визитом в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время встречи политиков произошла курьезная ситуация.

Мэй приехала на встречу с Меркель на автомобиле. Охранник, подошедший к машине, попытался открыть дверь, но ее заклинило. Все это время немецкий политик терпеливо ждала коллегу. В итоге британскому премьер-министру удалось выбраться из машины, и она с улыбкой пожала руку Меркель.

Пользователи с юмором отнеслись к произошедшему: "Как она может выбраться из ЕС, если даже не может выйти из своей машины?", "Немцы не хотят, чтобы мы уходили. В этом нас убеждает техническая проблема Mercedes". Кто-то предположил, что неприятная ситуация могла быть подстроена, чтобы унизить политика.