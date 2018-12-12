Спор "хромых уток": Меркель выдвинула ультиматум Мэй

Евросоюз не будет менять соглашение по выходу Великобритании. С таким заявлением выступила Ангела Меркель.

Канцлер Германии подчеркнула, что у ЕС нет намерения менять соглашение по брекзиту. Это единая позиция 27 стран-членов, подчеркнула Меркель. Британия должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. В октябре правительство Терезы Мэй после многомесячных переговоров договорилось о тексте соглашения, определяющего условия спокойного выхода, напоминает РИА Новости.

Но проблема в том, что и Ангела Меркель, и Тереза Мэй находятся на грани ухода: под обеими шатаются кресла. Сегодня, 12 декабря, стало известно, что соратники по ХДС решили подложить свинью канцлеру. Руководство партии планирует отправить ее в отставку с высокого поста досрочно.

Срок полномочий Меркель истекает в 2021 году, сама она заявила, что не собирается уходить раньше этой даты. Но бывшие однопартийцы думают иначе, они разработали план, по которому Меркель не позднее весны 2020 года должна передать полномочия канцлера Крамп-Карренбауэр.

Да и под британским премьером зашаталось кресло. Вечером 12 декабря в парламенте пройдет голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй. Исход голосования пока не предсказывает никто из политической элиты Британии.

Сама Мэй заявила, что будет бороться за свой пост, и исключила проведение досрочных выборов и второго референдума по выходу Британии из Евросоюза. Вотум недоверия, по ее мнению, приведет к провалу брекзита и повлечет за собой выход Британии без итогового соглашения.

Причиной недоверия к Мэй стал ее отказ провести накануне, как это было запланировано, голосование в парламенте по брекзиту. В сложившейся ситуации преждевременно говорить, что "развод" Лондона и Брюсселя пройдет спокойно и в ранее установленные сроки, прогнозируют эксперты.