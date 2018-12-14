Меркель пошла на предательство ради Путина

Германия не намерена менять свою позицию по "Северному потоку – 2" в угоду принятой Европарламентом резолюции. Ангела Меркель по-прежнему считает российско-европейский проект газопровода экономическим, а не политическим.

"В германской позиции по-прежнему не произошло изменений. "Северный поток – 2" является экономическим проектом. На это правительство ФРГ уже указывало многократно", – заявил представитель немецкого кабмина.

Аналогичную позицию сегодня озвучили в Хельсинки, сообщает РИА Новости. Финляндия также не собирается отказываться от реализации проекта и создавать ему какие-либо препятствия, несмотря на позицию европейских депутатов.

Напомним, 12 декабря Европарламент принял резолюцию, осуждающую строительство газопровода "Северный поток – 2". В документе этот совместный российско-европейский проект назван сугубо политическим. По мнению депутатов, он представляет угрозу для европейской безопасности и его реализацию нужно срочно остановить. В Москве решение Европарламента назвали безумием.



Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно, в том числе на встречах с Владимиром Путиным, заявляла о важности "Северного потока – 2" для Европы, но при этом настаивала, чтобы украинский транзит газа в страны Старого Света был сохранен.

Активно противодействуют проекту сейчас три страны – Дания, Литва и Украина. Последняя не принимает участия в нем, но опасается, что после запуска трубы в Европу останется без транзитных денег. Остальные европейские государства готовы покупать российский газ по ценам значительно ниже сжиженного американского.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.