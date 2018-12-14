Меркель пошла на предательство ради Путина
"В германской позиции по-прежнему не произошло изменений. "Северный поток – 2" является экономическим проектом. На это правительство ФРГ уже указывало многократно", – заявил представитель немецкого кабмина.
Аналогичную позицию сегодня озвучили в Хельсинки, сообщает РИА Новости. Финляндия также не собирается отказываться от реализации проекта и создавать ему какие-либо препятствия, несмотря на позицию европейских депутатов.
Напомним,
12 декабря Европарламент принял резолюцию, осуждающую строительство газопровода
"Северный поток – 2". В документе этот совместный
российско-европейский проект назван сугубо политическим. По мнению депутатов,
он представляет угрозу для европейской безопасности и его реализацию нужно
срочно остановить. В Москве решение Европарламента назвали безумием.
Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно, в том числе на встречах с Владимиром Путиным, заявляла о важности "Северного потока – 2" для Европы, но при этом настаивала, чтобы украинский транзит газа в страны Старого Света был сохранен.
"#Северныйпоток-2": #Европарламент осудил #строительство https://t.co/Uw9WefuXPN pic.twitter.com/C95SS0Q9CR— Подробности (@podrobnosti) 13 декабря 2018 г.
Активно противодействуют проекту сейчас три страны – Дания, Литва и Украина. Последняя не принимает участия в нем, но опасается, что после запуска трубы в Европу останется без транзитных денег. Остальные европейские государства готовы покупать российский газ по ценам значительно ниже сжиженного американского.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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