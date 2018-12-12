Меркель хотят выкинуть на улицу раньше срока

Соратники по партии решили подложить свинью Ангеле Меркель. Руководство ХДС планирует отправить ее с поста канцлера досрочно.

В Христианско-демократическим союзе всерьез обсуждают идею досрочной отставки Меркель и возможность передачи должности канцлера ФРГ новому лидеру партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Срок полномочий Ангелы Меркель истекает в 2021 году, само она заявила, что не собирается уходить раньше этой даты.

Между тем источники немецкого таблоида Bild со ссылкой на источники в правительстве и партии собщили, что в ХДС разработан некий план по которому Меркель не позднее весны 2020 года должна передать полномочия канцлера Крамп-Карренбауэр. Правда, пока не известно – знает ли об этом плане сама Меркель.

Крамп-Карренбауэр в минувшую пятницу была избрана председателем ХДС вместо Меркель на съезде партии в Гамбурге. Соратники проводили Ангелу Меркель под двадцатиминутные овации на партийную пенсию.

В своей последней речи она выразила благодарность за то, что ей выпала честь почти на протяжении двух десятков лет возглавлять большую, великолепную и главную, как она выразилась, партию. Себя она похвалила за достоинство и самоотверженность, с которыми выполняла свои обязанности.

Ангела Меркель возглавляла ХДС с 2000 года, а пост канцлера Германии занимает с 2005 года.